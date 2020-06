Bred enighet om klimaavtale i Danmark

Et stort flertall på Folketinget i Danmark er blitt enige om en klimaavtale som skal bidra til et kutt i CO2-utslippene på 70 prosent innen 2030.

Forhandlingene om avtalen ble fullført natt til mandag. Alle partiene på Folketinget med unntak av Nye Borgerlige er med på forliket.

– Da regjeringen tiltrådte for et år siden, lovet vi danskene at vi skulle sette klimaet i høysetet og komme tilbake i den grønne ledertrøyen, sier finansminister Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet.

Klimaavtalen er et viktig skritt for å oppfylle denne ambisjonen, mener Wammen.

Skattereform

Blant punktene i avtalen er utfasing av olje- og gassfyring i boliger. Flere ladestasjoner for elbiler skal etableres, og energieffektiviseringen skal trappes opp.

To såkalte energiøyer skal bygges i Nordsjøen og ved Bornholm for å styrke utbyggingen av vindkraft til havs. Øyene omtales som de første i sitt slag i verden.

I tillegg skal regjeringen utarbeide en plan for en grønn skattereform med avgift på CO2-utslipp.

Forhandlinger om skattereformen skal foregå til høsten. Fortsatt er det altså mange detaljer som gjenstår i den danske strategien for å kutte klimautslipp.

Ny klimalov

Tiltakene skal bidra til målet om 70 prosents kutt i CO2-utslippene sammenlignet med nivået i 1990.

Målsettingen skal være nådd innen 2030, og den er en del av den nye danske klimaloven.

Et stort flertall på Folketinget ble enige om klimaloven i desember i fjor. Loven ble vedtatt i forrige uke.

Forslaget om en CO2-avgift er tidligere blitt fremmet av ekspertene i det danske Klimarådet. Regjeringen var først lunken til ideen, men har nå godtatt den.

Hvor stor avgiften skal være, er foreløpig ikke avklart. Partiet De Konservative understreker at det samlede skattetrykket ikke skal øke og at det ikke skal bli «dyrere å være dansk».

