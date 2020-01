Brannfly styrtet i Australia. Samme selskap kjøpte fem norske Hercules-fly i november.

Alle tre om bord omkom da et EC-130Q brannfly styrtet i forbindelse med slukkearbeid ved Peak View i nærheten av Cooma i delstaten New South Wales i Australia torsdag.

Hercules-flyet hadde fylt opp med slukkemidler på flybasen Richmond ved Sydney og deretter fløyet sørover til Snowy Monaro-området da brannvesenet mistet kontakt med besetningen klokka 13.30 lokal tid.

De tre omkomne var amerikanske statsborgere og var ansatt i Coulson Aviation.

Satt på bakken

Brannsjef Shane Fitzsimmons holdt en pressekonferanse torsdag ettermiddag lokal tid. Der opplyste han at det tok en del tid å lokalisere havaristedet. De første opplysningene derfra indikerer at det har vært et kraftig sammenstøt og at flyet har tatt fyr.

Han opplyste videre at C-130-brannslukkingsflyene er satt midlertidig på bakken som et føre-var-tiltak i tilfelle undersøkelsen skulle avdekke at det er iboende tekniske feil på dem.

Den australske havarikommisjonen (ATSB) opplyser på Twitter at de har sendt havariinspektører til stedet og at de kommer til å ha en foreløpig rapport klar i løpet av 30 dager.

Operatøren av flyet, Coulson Aviation, skriver i en pressemelding at de sender et team for å støtte havariundersøkelsen.

Kjøpte norske Hercules-fly

Coulson Aviation kjøpte for to måneder siden fem C-130H fra Norge. Ingen av de tidligere norske flyene er hittil tatt i bruk av Coulson.

Teknisk Ukeblad var i kontakt med sjefen for selskapet, Wayne Coulson, tidligere i år. Han opplyste at det vil ta cirka ni måneder å gjøre de norske flyene klare til brannslukking. De skal totaloverhales og i tillegg bygges om noe i forbindelse med installasjonen av deres egen såkalte «4000 USG SMART Retardant Ariel Delivery System» (RADS), samt utstyres med nattsyn («Night Vision Goggles», NVG).

Dette systemet har kapasitet på 15.000 liter slukkemiddel som kan dumpes på 2,2 sekunder. Så langt har selskapet startet arbeidet på to av de fem flyene.

Risiko

– Bare i dag har vi hatt over 70 fly i lufta. Denne tragedien er en påminnelse om hvilken risiko mannskapene i lufta og på bakken utsetter seg for på daglig basis, sa delstatsminister Gladys Berejiklian i New South Wales i en pressemelding torsdag.

Ifølge NTB er det for tida 84 kratt- og skogbranner i NSW, nær 40 av dem er under kontroll. Skogbrannen i Snowy Mountains brenner i et 94.000 hektar stort område.

Høye temperaturer og kraftig vind har gjort at skogbrannfaren har økt igjen flere steder sørøst i Australia torsdag. I hovedstaden Canberra var flyplassen stengt en periode på grunn av branner i nærheten og innbyggere sør for byen er bedt om å søke tilflukt.

Inkludert de tre som omkom i flystyrten, er det nå 32 mennesker som har omkommet i skogbrannene i Australia.