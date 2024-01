Noen brannfolk har kommet seg til området med snøscooter, men de kan bare observere brannen, som pågår i en kontordel. Vaktleder Ben Emanuelsen ved 110-sentralen Finnmark sier til iFinnmark at det vil kunne ta to timer å få brøytet veien for snø.

– Det er ikke de beste forutsetningene for å slukke brannen. I og med at det er olje i bygget, er det ikke mulig å bruke vann heller, opplyser Emanuelsen.

Det er ikke meldt om spredningsfare eller at noen skal være inne i bygget. Ifølge politiet brenner det i kontordelen i et trafobygg.

– Det er meldt om noen tusen liter olje og noen hundre liter drivstoff i bygget. Røyken har avtatt betraktelig og blåser mot havet og bort fra Havøysund, melder politiet på X.

Det er for tidlig å si noe om årsaken til brannen, sier Egon Leonhardsen i Finnmark Kraft til Energiwatch.

– Vi avventer og støtter nødetatenes innsats på stedet, fortsetter han. All drift er stengt ned på grunn av brannen.

Kraftverket ble bygd i 2002 som et av Norges første vindkraftverk. Vindparken ble overtatt av Finnmark Kraft i 2011, skriver Energiwatch.