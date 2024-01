Ifølge politiet er det full fyr i bygget. De opplyser at det ikke er grunn til å tro det er folk i bygningen.

– Det er mye røyk, og det ligger nær bebyggelse og toglinjen. Vi oppfordrer beboere til å lukke vinduer, sier operasjonsleder Joakim Ormaasen i Øst politidistrikt til NTB.

Folk som har varmepumpe bør også sørge for at den er skrudd av, så den ikke trekker inn røykfull luft.

I en oppdatering varsler politiet at det er mye røyk og gnistregn, og at de derfor har evakuert de nærmeste boligene. Det er snakk om brann i et dekklager tilhørende et lagerbygg, og røyken er derfor svært giftig. Andre som har fått mye røyk inn i boligen, kan møte opp ved Hafslund kirke.

– Beboere i området som blir berørt av røyk, bes om å evakuere seg selv, skriver politiet i en oppdatering i 6.30-tiden.

Politiet varslet om brannen like før klokken 5.

Bane Nor opplyser at det er stengt for trafikk på Østfoldbanen mellom Sarpsborg og Halden, og at de ikke vet hvor langvarig det blir.

– Du må regne med forsinkelser og innstillinger, opplyser Bane Nor.

Riksvei 22 mellom Dondern og Hafslund er også stengt på grunn av brannen i lagerbygget. Det er lokal omkjøring.