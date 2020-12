Brann slukket i Equinor-anlegg på Tjeldbergodden

Det opplyser politiet i Møre og Romsdal på Twitter. Ingen personer ble skadd.

Tidligere onsdag ettermiddag uttalte Morten Eek i Equinor følgende:

– Vi har fått melding om at det har gått en brannalarm på metanolanlegget på Tjeldbergodden. I tråd med prosedyre har vi stengt ned produksjonen og evakuerer personell på området. Vi har også mobilisert beredskapsprosedyrer. Enn så lenge er det for tidlig å si noe mer, sier pressetalsperson Morten Eek i Equinor til NTB.

Operasjonsleder Tove Anita Asp i Møre og Romsdal politidistrikt opplyste at alle på stedet ble raskt gjort rede for. Så langt politiet vet, var det ingen eksplosjonsfare og heller ingen fare for at brannen skulle spre seg.

Kompressorbygg

Illustrasjon: Equinor

Industrianlegget Tjeldbergodden består av tre fabrikker: en metanolfabrikk, gassmottaksanlegg og luftgassfabrikk.

– Første brannbil har kommet fram nå. Fire eller fem ambulanser på vei, det er også politibiler og helikopter. Brannen er i et større kompressorbygg. Vi er litt usikre på det som har skjedd og har ikke kontroll, sa operatør Paul Ola Vestre ved 110-sentralen til NTB klokka 15.15.

Industrivernet jobber på stedet, og en brannbil er på vei fra Hemne, opplyser han videre.

Brannvesenet fikk melding om brannen klokka 14.40.

– En brann inne på et gassanlegg er alltid alvorlig, sier Vestre, som opplyser at han ikke har alle detaljer rundt evakuering av anlegget.

Stor metanolfabrikk

Industrianlegget Tjeldbergodden ble offisielt åpnet 5. juni 1997. Metanolfabrikken er den største i Europa og har en produksjonskapasitet på 900.000 tonn metanol per år.

Tjeldbergodden står for omkring 25 prosent av Europas metanolproduksjon.

Equinor eier 82,01 prosent av fabrikken, mens ConocoPhillips Scandinavia har en eierandel på 17,99 prosent, ifølge Equinors hjemmesider.

Også i 2018 oppsto det en brann ved industrianlegget på Tjeldbergodden. Den gang ble luftgassfabrikken og metanolfabrikken stengt etter en brann som oppsto i et teknisk rom.

28. september i år brøt det dessuten ut brann i én av de fem gassturbinene på Equinors anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. På anlegget, som nå er stengt fram til 1. oktober neste år, produseres det flytende naturgass (LNG) fra Snøhvit-feltet.