Bosch kupper batteristandarden for verktøy

I et marked for elektroverktøy som i stor grad har gått over til batterier er det en intens kamp om å få kundene til å velge deres verktøy. Kanskje det fremste argumentet for det er at de allerede har investert i et verktøy som bruker produsentenes batteritype.

Jo flere verktøy som kan bruke batteriene man kjøper jo bedre er det. Man trenger ikke ha et batteri til hvert verktøy, det holder med noen få og så kjøper man såkalte solo-maskiner. Det vil si verktøy uten batterier.

Batteriet i sentrum

De store produsentene konkurrerer om å ha flest mulig verktøy tilgjengelig for sine batterier. Kundene vil kunne gjøre alle slags oppgaver med sine batterier. Det Bosch gjør nå er å åpne for partnere. De tilbyr sin batteristandard, som de har brukt store ressurser på å utvikle, til partnere gjennom «Power for All Alliance». På en pressekonferanse stilte hele åtte verktøypartnere opp og erklærte sin lojalitet til Bosch-batteriene i proffserien. Også på forbrukersegmentet, som vi kjenner fra de grønne verktøyene og hageredskapene, gjennomføres den samme strategien. Den mest kjente nye batteripartneren her er Gardena og andre.

Strategien er nok smart for alle parter, men sikkert smartest for Bosch. De får et betydelig mersalg av batterier og partnere i stedet for konkurrenter. Partnerne på sin side blir en slags distributører av Bosch batterier og de får lov å bruke sin egen logo på dem.

De partnerne som inngår i proffsegmentet i Power for All Alliance er i tillegg til Bosch selv, Brennenstuhl, Sulzer, Klauke, Ledlenser Lena Lighting, Sonlux og Wagner. På forbrukersiden er det Gardena, Emmaljunga, Gloria, Wagner og Rapid som er om bord i første runde.

Bygger på lang erfaring

Bosch lanserte sin batteristandard for proffverktøyet allerede i 2008. Siden da har de holdt fast på selve glidetilkoblingen, selv om de har utviklet en lang rekke ulike batterier. Den siste serien, ProCore, bygger på de litt større battericellene, 21.700 i stedet for 18.650, og kan levere mye mer strømstyrke enn tidligere batterier. Det største batteriet de produserer i dag er på hele 12 Ah, men Bosch har hele tiden holdt både på 18 volt spenning og innfestingen. Det betyr at man kan bruke alle de nye batteriene på 12 år gamle verktøy, men også 12 år gamle batterier på nye verktøy. Riktignok krever det en verktøytype som ikke krever altfor mye effekt som de nye batteriene kan levere. De største ProCore batteriene kan drive verktøy som krever innpå 2000 watt. Mer enn de fleste ledningsbaserte verktøy kan prestere.

Det er dette batteriuniverset Bosch nå tilbyr partnere. De ønsker at deres batterier skal bli en viktig standard i markedet akkurat som SDS-innfestingen av slagbor som Bosch utviklet.

Power for All Alliance: Selskapene som var med i alliansen rundt 18 volts batteriet for proffverktøy var samlet for å informere verden om initiativet Foto: Odd Richard Valmot

Neppe bare en standard

Det kommer nok ikke til å skje med direkte verktøykonkurrenter som Milwaukee, DeWalt, Hikoki og andre. Batteriene som de leverer, akkurat som Bosch, er en viktig måte å knytte til seg kundene. Men ved inngå partnerskap med produsenter som ikke er i det samme grøtfatet, eller i det minste litt mer ut på siden, så regner de med at dette blir en win-win. Bosch kan lokke kunder med å tilby en allianse med et uslåelig antall verktøy. De har allerede 180 verktøy som bruker slike batterier, og etter hvert som partnerne kommer med nye modeller basert på Bosch-standarden vil antallet vokse raskt.

Partnerne på sin side kan bruke det samme argumentet om et utall ulike verktøy på standarden og de slipper å bruke tid og penger på å utvikle sine egne batterier. Det betyr kanskje litt mindre margin på batterisalget, men det veies nok opp av de andre fordelene.

– Dette kommer til å gi kundene våre en enklere hverdag og mye større fleksibilitet på byggeplassen. Nå starter vi med åtte partnere, men vi er i diskusjon med mange flere. Både på proff og på forbrukerbatteriene våre, sier president i Robert Bosch Power Tools GmbH.

Han legger til at en betydelig økning i batterisalget også vil gi mer ressurser til forskning og utvikling slik at de to batteriplattformene, proff og forbruker, kan utvikle seg raskere.

På spørsmål fra tu.no svarer han at det ikke ligger noen avtale om å ikke konkurrere med hverandre i Power for All Alliance. Det er allerede partnere som har konkurrerende produkter med hverandre og med Bosch og det kommer til å fortsette.

– Vi tror alliansen vil gjøre at kundene slipper å kjøpe så mange batterier og ladere. Det tjener miljøet, sier han.

Bosch antyder at det vil komme nye allianser på andre batterispenninger. Da er det naturlig å tenke på mindre verktøy som går på 12 volt, og tyngre som går på 36 volt.