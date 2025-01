– Strømprisene har vært høye i Sør-Norge i lang tid. Nå sprer det seg til Nord-Norge. Men nå er tålmodigheten slutt. Dette går ikke lenger, sier Borch til VG.

Hun mener at Norges fortrinn med vannkraft, som skulle gi lave og forutsigbare strømpriser, er blitt ødelagt gjennom tilkoblingen til EUs strømmarked.

Borch mener det vil være «umulig for Sp å sitte i regjering» dersom Ap tvinger gjennom EUs Ren energi-pakke, også kalt fjerde energipakke. Hun hevder å ha stortingsgruppen i ryggen og advarer om et potensielt grasrotopprør i partiet dersom kravene ikke møtes.

Ifølge VG og NRKs opplysninger skal regjeringen torsdag behandle deler av den omstridte EU-pakken. Situasjonen setter press på regjeringssamarbeidet mellom Ap og Sp, der partiene så langt har vært enige om å være uenige om kraftutvekslingen med Europa.

Denne uken lanserte Støre fire grep som skal gi Ap et løft i strømpolitikken: Han vil videreføre dagens strømstøtteordning, redusere momsen på nettleien, regulere kraftselskapene strengere og tilby fastprisavtaler på strøm for husholdninger.

Tiltakene har allerede fått kritikk for å være for puslete av Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, og nå møter statsministeren også motstand i egne rekker.

Hussaini, som sitter i Stortingets energikomité, sier til Klassekampen at han mener kraftpolitikken har mye å si for Arbeiderpartiets dårlige resultater på meningsmålingene.

– Jeg mener at det norske folk ikke skal betale prisen for mislykket tysk energipolitikk. Vi er mange som føler at det er det vi gjør, når strømmen koster flere kroner, mens det er fullt i vannmagasinene våre.

Hussaini foreslår tre tiltak: å droppe nye utenlandskabler til Danmark, å avvise EUs fjerde energimarkedspakke og å utvide strømstøtteordningen med et lavere innslagspunkt.