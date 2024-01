Lekkasjetall forteller om en konstruksjons evne til å holde på luft. Desto lavere lekkasjetall (U-verdi), desto bedre er bygningen til å ta vare på oppvarmet luft.

I 2016 ble kravet i teknisk byggforskrift senket fra 2,5 til 0,6 for boliger i Norge. Det er samme krav som til passivhus, som er bygd for å være spesielt energieffektive.

I Alaska ligger det et hus med tykke vegger som har lekkasjetall så lavt som 0,05 – under en tidel av kravet i teknisk forskrift i Norge. Det gjør at strømforbruket til eierne, Kristin Donaldson og Tom Marsik, er nede i 3700 kilowattimer i året.

Og dette i en klimasone ganske lik den norske. I januar ligger gjennomsnittstemperaturen i Dillingham mellom 5 og 14 minusgrader.

Velisolert

Huset er oppført i tråd med et passivhuskonsept utviklet av Bristol Bay Campus Sustainable Energy Program. Formålet med husprosjektet var å se hvor tett og varmeisolerende man kunne bygge et hus med kjøkken og to soverom, og sette ny verdensrekord i lite luftlekkasje.

Derfor er veggene på Dillingham-huset over 70 centimeter tykke, og fylt med glass- og trefiberisolasjon. Som i norsk byggeskikk er isolasjonen forseglet med vind- og dampsperre på hver sin side for å holde varm luft inne, men uten å stenge kondens inne i veggen.

Til forskjell fra moderne, norske hus glimrer imidlertid de store vindusflatene med sitt fravær. Selv trelags energiglass blir for kuldebruer å regne med vegger som dette. Derfor har huset bare tre små vinduer.

Det gir ikke all verden av lysinnslipp, men ytterdør av glass hjelper noe. I første etasje er det skyvedører av glass, slik at rommet kan deles uten at det blir mørkt.

I tillegg er det åpen løsning til andre etasje, som ligger som en inntrukket mezzanin i det kompakte huset. Minst mulig kunstig belysning hjelper også på strømregninga.

Verdens tetteste bolig

Ifølge Tom Marsik, som har bodd i huset i flere år, er kroppsvarme og elektriske apparater nesten alt som skal til for å holde huset varmt en stor del av året.

Det den lille husstanden bruker av strøm, går i hovedsak til en luft til luft-varmepumpe, til varmtvann og til ventilasjonsanlegget, som er utstyrt med varmegjenvinner (varm inneluft veksles mot frisk uteluft).

Trykktesten for måle luftlekkasje, ble gjennomført med en såkalt blower door test. Foto: Kristin Donaldson for WRA

Det hører med til historien at prosjektet er støttet av universitetet Bristol Bay Campus, hvor Tom Marsik har vært professor i fornybar energi. Målet om å bygge verdens tetteste bolig, og klarte de. I hvert fall hvis vi skal tro amerikanske World Record Academy.

På en av veggene i Dillingham-huset er utmerkelsen fra akademiet rammet inn, beviset som bekrefter bragden «World's Tightest Residential Building».

– Hovedformålet har vært å vise at man kan få et ekstremt lavenergi-hus ved å kombinere et lite arealmed supereffektiv konstruksjonsteknologi, har Marsik uttalt til World Record Academy.

