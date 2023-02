Bombe fra andre verdenskrig gikk av på Englands østkyst

Bomben eksploderte uventet i Great Yarmouth på Englands østkyst fredag ettermiddag Politiet sa at det var en ikke-planlagt detonasjon, men at ingen ble skadet, skrive The Guardian.

Spesialister fra det britiske forsvaret hadde i forkant jobbet med å uskadeliggjøre bomben, men varslet at det var fare for eksplosjon.

– Dette var ikke planlagt, og det skjedde under langsomt brenningsarbeid for å uskadeliggjøre eksplosivene, skrev de på Twitter.

Bomben var én meter lang og veide 250 kilo. Den ble oppdaget av en entreprenør som jobbet ved elven Yare. Det var satt opp 400 meter med avsperringer rundt området.