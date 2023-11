Ferske boligtall fra Eiendom Norge, viser at norske boligpriser falt i oktober.

Boligprisene sank med 1 prosent fra september til oktober. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,2 prosent.

– Dette er en svak utvikling, selv om sesongjusteringen er svakt positiv, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Sesongjusteringen har både i september og oktober blitt dratt betydelig opp av at utviklingen høsten 2022 var spesielt svak. Derfor må man nå legge mindre vekt på det sesongjusterte tallet, påpeker han i forbindelse med fremleggelsen av oktober-tallene.

Så langt i 2023 har boligprisene i Norge steget med 2,6 prosent.

Det viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken for oktober, som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

– Vi venter en svak prisutvikling i boligprisene i årets to siste måneder. Slik det ser ut for øyeblikket vil den nominelle boligprisutviklingen i 2023 ende rundt null, sier han.

God aktivitet

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.370.018 kroner ved utgangen av oktober.

I oktober ble det solgt 7.762 boliger i Norge, noe som er 2,7 prosent færre enn tilsvarende måned i 2022. Så langt i år er det solgt 81.031 boliger i Norge, noe som er 0,1 prosent færre enn i samme periode i 2022.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen venter fall i usolgte boliger fremover. Foto: Ole Berg-Rusten

– Aktiviteten i bruktboligmarkedet er stabil, tross skiftet i prisutviklingen de siste tre månedene. Det vitner om at bruktboligmarkedet er velfungerende, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 41 dager å selge en bolig i oktober opp fra 40 dager i september. Kortest salgstid hadde Oslo. Lengst salgstid hadde Tromsø med 56 dager.

– Den siste måneden har det vært stor oppmerksomhet rundt det store antallet usolgte bruktboliger på markedet. Utbudet av boliger er høyt nå, men antall nye boliger på markedet er avtagende, da salgsvolumet er stort og på nivå med 2022. Vi venter at antall usolgte vil falle de neste månedene, sier Lauridsen.

Eiendom Norges boligprisstatistikk Boligprisstatistikken viser utviklingen i norske boligpriser måned for måned.

Statistikken omfatter boliger som er annonsert på FINN, det vil si rundt 70 prosent av alle bruktboliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Prisene stiger normalt mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten.

Boligprisene sesongkorrigeres for å kunne skille mellom sesongfaktorer og trend.

Differansen mellom endringen i faktiske priser og sesongkorrigerte priser tilskrives sesongvariasjoner.

Differansen mellom endringen i faktiske priser og sesongkorrigerte priser tilskrives sesongvariasjoner. Eiendom Norge utarbeider og publiserer prisstatistikken i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.no Kilde: Eiendom Norge/Finn.no/Eiendomsverdi

Byggebrems

Prognosesenteret har beregnet det årlige boligbehovet i Norge til 30.000 boliger. Så langt i år er det kun igangsatt bygging av 8.638 boliger.

Ved utgangen av året er det ventet rundt 11.000 igangsettelser, noe som er litt over en tredel av de boligene det er behov for.

– Bremsen i salget av nye boliger startet sommeren 2022. Vi vil først se mangelen på ferdigstilte boliger med full tyngde i 2025, uttalte Lauridsen nylig.

– Med et salg av nye boliger på det laveste nivået på over 30 år, betyr det en svak utvikling i norsk økonomi og høyere arbeidsledighet fremover i Norges viktigste fastlandsnæring, byggenæringen, følger han opp med i dagens pressemelding.

Største oktoberfall på ti år

Onsdag kom boligbyggegiganten Obos med sin statistikk for kjøp og salg av Obos-boliger i bruktmarkedet.

Obos-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Prisene for brukte Obos-boliger i Oslo falt 1,6 prosent fra september til oktober. På landsbasis gikk prisene ned 0,8 prosent.

– Vanlig sesongmønster er at prisene går ned i oktober, men fallet i år var større enn snittet de siste ti årene, uttalte sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i en pressemelding.

I snitt har prisene i Oslo falt 1 prosent i oktober de ti siste årene.

De tolv siste månedene har prisene i Oslo falt 2,2 prosent.

På landsbasis har prisene falt 1,9 prosent de tolv siste månedene.

Kvadratmeterprisen for brukte Obos-boliger var 76.509 kroner i Oslo i oktober, og 65.923 kroner på landsbasis.

Rekordsvak boligbygging

Det ble omsatt flere Obos-boliger i Oslo i oktober i år enn, i oktober 2022. Aktiviteten var likevel lav sammenlignet med snittet for oktober de siste fem årene.

Boligbyggingen har som kjent falt til rekordsvake nivåer i år. Det er igangsatt rundt 8.600 boliger i hele Norge, mens det årlige behovet er nærmere 30.000 boliger.

– Lav igangsetting av nye boliger gjør at det kommer få nye boliger ut på markedet i 2024, særlig i Oslo. Samtidig tror vi at rentetoppen snart vil være nådd, mens kjøpekraften gradvis blir bedre etter hvert som inflasjonen avtar, sier Monsvold.

Kutt i antall ansatte

Nylig la Obos frem status for årets tredje kvartal. Der kom det frem at på grunn av et krevende boligmarked, og et antatt lavere nyboligsalg fremover, har selskapet sett seg nødt til å gjøre tilpasninger i organisasjonen og redusere antall ansatte, særlig i Sverige.

– Dessverre har mange dyktige medarbeidere måtte forlate oss til nå i 2023 som følge av lavere boligaktivitet, og det er varslet behov for ytterligere bemanningsreduksjoner i flere av datterselskapene innen boligbygging, opplyste konsernsjef i Obos Daniel Kjørberg Siraj, i kvartalsrapporten.

– I tillegg gjøres det også en rekke andre kostnadsbesparende tiltak for å sikre et solid fundament når resultatene fra boligutvikling ventes å bli lavere i årene fremover, heter det videre.