– Veldig forenklet kan du si at Boliden Odda har tilbudt et produkt i kraftmarkedet som de ikke var i stand til å levere. Det er ikke lov. I tillegg – når de da ble klar over at de ikke kunne levere, så justerte de opp prisen – for på den måten å unngå å bli bedt om å innfri sine forpliktelser, forklarer Tore Langset, direktør for Reguleringsmyndigheten (RME) i en pressemelding.