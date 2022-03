Boikott av russisk olje og gass er på EU-toppenes bord

Artikkelen er sampublisert med Energi og Klima

Det ble ingen enighet på EUs utenriksministermøte mandag om å komme med en femte pakke med sanksjoner mot Russland. Utenriksministrene kunne konstatere at de er dypt splittet i spørsmålet om å la olje og/eller gass omfattes av sanksjonene.

Etter hvert som krigen varer og de russiske styrkene blir mer brutale, øker debatten om ytterligere å utvide sanksjonene. Det er den russiske energisektoren som skaffer hard valuta til president Vladimir Putins krigskasse.

Sverige: Olje- og gass-boikott

– Fra svensk side vil vi ha ytterligere sanksjoner, og vi jobber for det. Vi ser gjerne at man stopper import av olje og gass, sa den svenske utenriksministeren Ann Linde på en pressebriefing her i Brussel.

Hun understreket at det ikke er enighet om å utvide boikott til å omfatte olje og gass. Heller ikke bare å utvide den til oljesektoren.

Linde sa etter møtet at det ikke var enighet om en femte sanksjonspakke, men det var heller ikke ventet. Noen detaljert debatt om en slik pakke var det heller ikke på møtet. Derimot understreket hun at det var en åpenhet for ytterligere sanksjoner.

Ingen tidsplan

– Finnes det en tidsplan for når EU kan komme med nye sanksjoner?

– Nei, det gjør det ikke, sier hun.

– Opplever du at det er en økende støtte til boikott av gass og olje?

– Nei, det er som tidligere, forklarer hun.

Derimot ble EU-ministrene enige om å doble bevilgningen til våpenhjelp til Ukraina til 900 millioner euro, som er 9 milliarder norske kroner.

EU-landene er delt

Tyskland og Nederland holder i bremsen, fordi slike utvidelser av sanksjonene vil sende olje- og gassprisen til enda høyere nivåer.

Tyskland og en rekke andre EU-land viser til at EU allerede har innført omfattende sanksjoner som knapt har begynt å virke. Blant annet er en gruppe viktige russiske banker ekskludert fra betalingssystemet Swift. Dermed kan de ikke automatisk foreta transaksjoner med vestlige banker eller selskaper. Men EU unntok to banker som er viktige for eksport av russisk gass og olje til EU.

Kreml kommenterte på mandag opplysningene om at EU vurderer en oljeembargo. Russiske myndigheter advarte mot dette, fordi det ville skape forstyrrelser i Europas oljemarked.

Toppmøte denne uken

Torsdag og fredag skal EUs stats- og regjeringssjefer møtes i Brussel. Her blir også sanksjoner tema. Med på deler av møtet blir den amerikanske presidenten Joe Biden. Et viktig tema blir om EU skal utvide sanksjonene mot Russland med å stanse import av olje, men også gass.

USA og Storbritannia har alt vedtatt en oljeembargo. Men ingen av disse landene kjøper særlig mye olje eller gass fra Russland.

Betydelig eksport

I desember 2021 eksporterte Russland om lag 5 millioner fat olje pr. dag, skriver IEA i en rapport. EU importerer nær 25 prosent av oljen fra Russland.

EU-landene handler 40 prosent av gassen de bruker i Russland. En fjerdedel av oljen som EU-landene importerer, kommer fra Russland, ifølge en rapport fra World Economic Forum.

Kommisjonen har lagt opp en plan for hvordan EU dramatisk skal kutte sin avhengighet av russisk gass med to tredjedeler på ett år. Det skal skje ved å importere gass fra USA og Midtøsten, satse på energiøkonomisering og fornybar energi. Alt dette blir også tema når stats- og regjeringssjefene møtes i slutten av uken.