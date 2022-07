Boeing forventer lavere salg av fly

I en prognose for de neste to tiårene skriver Boeing at etterspørselen trolig vil være høy i den første perioden. Fram til 2031 tror selskapet at verdens flyprodusenter vil lever 19.575 nye passasjer- og transportfly.

Det er flere fly enn de anslo i for, selv om fjorårets tall inkluderte 710 fly til russiske flyselskaper.

På den annen side har Boeing kuttet estimatet for 20-årsperioden fram til 2041 – i motsetning til hovedkonkurrenten Airbus. Boeing tror nå at den globale etterspørselen vil ligge på 41.170 fly i denne perioden. Det er nesten 2.500 færre enn i fjor, da anslaget var 43.610 fly.

Endringen er basert på lavere vekst i verdensøkonomien og at markedet kommer til å være mer mettet på 2030-tallet. I tillegg gjør sanksjoner mot Russland at vestlige produsenter ikke kan levere fly dit.