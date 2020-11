BMW skal slutte med produksjon av forbrenningsmotorer i Tyskland

BMW investerer 400 millioner euro i et anlegg for konstruksjon av nye kjøretøy ved sin fabrikk i München. Anlegget brukes i dag til å bygge forbrenningsmotorer med fire til tolv sylindre.

I fremtiden skal elbiler produseres her.

Planen er derfor å fase ut forbrenningsmotorproduksjon innen 2024 for å bane vei for elbilproduksjon. En ny produksjonslinje for slike biler skal inn.

Dette betyr i tillegg slutten for BMWs produksjon av forbrenningsmotorer i Tyskland. I fremtiden skal dette foregå i Steyr i Østerrike og i Hams Hall utenfor Birmingham i England. Alle BMWs fabrikker i Tyskland, fire i alt, skal produsere elbiler i fremtiden.

Dog ikke utelukkende, da blant annet ladbare hybrider også skal bygges her, og de trenger som kjent forbrenningsmotorer.

Trapper opp for elbilproduksjon

Fra 2022 skal hybrid- og elbilutgavene av BMW X1 i produksjon i Regensburg sørøst i landet. I Leipzig, hvor BMW i3 produseres, skal Mini Countryman produseres. Dette er en ladbar hybrid, men ettersom det allerede finnes en elektrisk Mini, er det ikke utenkelig at det også vil komme en elbilvariant av denne modellen.

Investeringen i München skal gjøres over en periode som varer til utgangen av 2025.

BMW er i ferd med å gire opp sin elbilsatsing, og lanserte nylig sitt nye flaggskip BMW iX. I tillegg jobber tyskerne med å utvikle en dedikert elbilplattform som etter planen skal brukes som grunnlag for elbiler bygget ved BMWs fabrikk i Ungarn i første omgang.

Plattformen skal være klar om fem års tid. Denne plattformen skal tas i bruk på flere kommende modeller, og vil etter hvert også være i produksjon i andre BMW-fabrikker verden rundt.

BMW i4 og iX skal produseres fra neste år, i henholdsvis München og Dingolfing. Elbilvariantene av BMWs 5- og 7-serier skal også produseres i Dingolfing.