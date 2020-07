BMW og Northvolt inngår milliardavtale om battericeller

BMW har sikret seg batterileveranser fra svenske Northvolt. Fra 2024 skal de bestille battericeller for 2 milliarder euro, skriver BMW i en pressemelding.

Cellene skal leveres fra Northvolts fabrikk i Skellefteå, som skal være klar i 2024. Ifølge BMW er det avgjørende at batteriene deres har lavt karbonavtrykk, og celler fra Northvolt skal produseres utelukkende med strøm fra vann- og vindkraft.

Dette skal ikke være et krav spesielt for celler levert av Northvolt. Bilprodusenten stiller krav om at all batteriproduksjon skal foregå med fornybar energi fremover.

Europeisk produksjon

BMW har fra før av avtale om leveranse av celler fra Samsung SDI og CATL. Også disse skal produsere celler i Europa. Kinesiske CATL har en batterifabrikk under konstruksjon i Tyskland i disse dager, og planen er at den skal begynne å produsere celler fra 2022. I begynnelsen skal produksjonskapasiteten være 14 gigawattimer, som senere skal utvides til 24 gigawattimer.

Hos Northvolts fabrikk i Skellefteå skal produksjon av celler starte i 2021, og i 2024 skal kapasiteten være 32 gigawattimer, med mulighet for 40 gigawattimer på sikt.

Å få ned karbonavtrykket fra batteriproduksjon vil bidra til å gjøre elbiler karbonnøytrale på et tidligere tidspunkt. I dag står batteriet for en vesentlig del av CO₂-utslippet knyttet til produksjon av elbiler, og gjør at elbiler bidrar til høyere utslipp enn biler med forbrenningsmotor.

I bruksfasen har elbiler et langt lavere CO₂-avtrykk enn fossilbiler, som gjør at det går noe tid før en elbil og en fossilbil står for likt CO₂-utslipp. Etter dette punktet, vil en elbil totalt sett ha et lavere utslipp.

Batteriet står for store deler av utslippet

Tidligere en livsløpsanalyse fra svenske IVL antydet produksjon av celler kan stå for 150 til 200 kg CO₂-ekvivalenter per kilowattime i snitt. Et batteri på 60 kilowattimer kan dermed stå for et utslipp på mellom 9 og 12 tonn, som vil komme i tillegg til det øvrige CO₂-avtrykket fra produksjonen.

Senere analyser fra IVL har nedjustert tallet til mellom 61 og 106 kg pr. kWh.

Hvorvidt dette tallet er helt korrekt eller ikke, er ikke det vesentlige. Det vil variere fra bil til bil, og antakelig også hvilket år den er produsert. Den rådende oppfatningen er at en elbil har høyere CO₂-utslipp enn en tilsvarende fossilbil når den ruller ut av fabrikken, og årsaken er batteriet.

BMW iX3 er en av flere kommende elbiler fra den bayerske bilprodusenten. Foto: Fabian Kirchbauer

Om vi tar et – rett nok gammelt – eksempel: Mercedes nå utgåtte elbilmodell B-klasse, hadde et utslipp på 10,1 tonn CO₂ under produksjon. TIlsvarende bensinmodell hadde et utslipp på 5,5 tonn.

Legger vi til grunn et CO₂-utslipp fra batteriproduksjonen på 200 kg pr. kWh, sto bilens 28 kWh batteri for 5,6 tonn av produksjonsutslippet.

Dersom utslippet fra produksjonen av batteriet i stedet var nær null, ville CO₂-utslippet vært redusert til 4,5 tonn. Altså ville denne bilen allerede når den kom ut av fabrikken ha et lavere CO₂-avtrykk enn bensinvarianten.

For ordens skyld skal vi understreke at energiforbruket under produksjon av celler ikke er det eneste som gir et karbonavtrykk, men det utgjør en stor del av det.

40 prosent av utslippet kommer fra celler

Nå er dette et fiktivt eksempel, men det illustrerer poenget: Battericeller med karbonnøytral produksjon vil gi et betydelig redusert karbonavtrykk for elbiler.

At cellene skal produseres i Europa har en annen fordel. Produksjonen vil havne i det europeiske klimakvotesystemet ETS, og dermed bidra til å presse prisen på CO₂-utslipp opp. Enkelt sagt er det et tak på hvor mye CO₂ som kan slippes ut, og økt kraftforbruk vil tvinge frem mer utbygging av fornybar energi.

BMW hevder at så mye som 40 prosent av utslippet knyttet til produksjon av elbiler kommer fra produksjon av celler til batteriene. Dermed er det stort potensial for å redusere livsløpsutslippet her.

De mener at bruk av fornybar energi vil redusere utslippet fra denne aktiviteten med ti millioner tonn CO₂ i løpet av det neste tiåret.

Hevder de skal lave verdens grønneste batteri

Samarbeidet mellom BMW og Northvolt er ikke nytt. De har samarbeidet siden 2016, og BMW er en av investorene bak Northvolt.

Volkswagen er også involvert i Northvolt. De to har dannet et fellesforetak som skal produsere celler til Volkswagens elbiler i en fabrikk i Salzgitter i Tyskland.

Northvolt har som mål å ha en europeisk markedsandel på 25 prosent innen 2030, og produsere 150 gigawattimer årlig. De hevder å skulle produsere verdens grønneste batteri. Det skal de få til ved å bruke kraft med lavt CO₂-avtrykk.

I tillegg skal de kjøpe elementære materialer direkte fra gruver. Noen av disse er i Europa, men ingen er i Kongo, hevder de selv. Målet er på sikt å ha en nordisk verdikjede. CO₂-utslippet fra produksjon kommer ikke kun fra kraft, men også utvinning og transport av materialer.

Innen 2030 skal halvparten av materialene i Northvolts celler være resirkulerbare.