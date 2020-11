BMW iNext er lansert. Skal hete BMW iX

Den har gått under navnet iNext i flere år nå, men nå er den endelig vist frem. BMWs neste elektriske flaggskip heter iX.

Navnet spiller på X-modellene fra den tyske bilprodusenten: Modeller som begynner med X er SUV-er. Eller SAV, som de ynder å kalle dem (Sports Activity Vehicle).

Selv om de fleste tekniske detaljene enda ikke er spikret, har BMW nå åpnet opp om mange av bilens tekniske spesifikasjoner.

Bilen er umiskjennelig en BMW, med noen nikk til i3 i designen, og fremstår som en nedtonet utgave av iNext-konseptet som er vist frem tidligere.

Men dette er en stor bil. Utvendig er den omtrent like lang som en BMW X5, med takhøyden til en BMW X6.

Bilen har får et forholdsvis minimalistisk interiør. Den har stor berøringsskjerm, og minimalistiske berøringspaneler for andre funksjoner. En liten detalj er en kontroll av glass som styrer infotainmentsystemet.

BMW iX. Foto: BMW

600 kilometer

På innsiden er dette en bil med to motorer som gir firehjulstrekk. Motorene er utviklet av BMW selv, og produserer 370 kilowatt til sammen. Dette skal sette bilen i stand til å gjøre en null til hundre-sprint på under fem sekunder. Altså ikke blant de mest brutale på akselerasjon.

Ifølge BMW skal det kombinerte WLTP-forbruket ligge på under 21 kilowattimer per 100 kilometer. Med batteripakke på over 100 kilowattimer skal det gi en rekkevidde på over 600 kilometer etter WLTP.

Samtidig nevner BMW at rekkevidden vil ligge på over 480 kilometer etter den amerikanske EPA FTP-75-kjøresyklusen. Denne har ord på seg for å gi et mer realistisk bilde av faktisk rekkevidde.

Høy vekt er en ulempe med tanke på forbruk, så BMW har tatt i bruk aluminium og karbonfiber i chassiset. Det er en videreføring av teknologien som er brukt i BMW i3.

Fordelen med karbonfiber er at det er både lett og sterkt. Det gir også et stivt chassis, som skal gi gode kjøreegenskaper og høy kollisjonssikkerhet.

De har også jobbet med aerodynamikken, slik at iX har en motstandskoeffisient på 0,25. Det tilsvarer Tesla Model X, Porsche Taycan og Audi E-Tron. En stor, men ganske glatt bil, med andre ord.

BMW iX. Foto: BMW

Lader kjapt

Bilen skal også ha respektabel hurtiglading, med inntil 200 kilowatt. Det skal sørge for at batteriet lades fra 10 til 80 prosent på under 40 minutter. Det skulle tilsi en snitteffekt på omtrent 100 kilowatt dersom vi tar utgangspunkt i et batteri på 100 kilowattimer.

Bilens ombordlader skal kunne levere inntil 11 kilowatt.

BMW skriver i pressemeldingen at iX har kapasitet til å prosessere 20 ganger mer datavolum sammenlignet med tidligere modeller. Det er en ganske vag beskrivelse, men de hevder at dette gir mulighet til å prosessere dobbelt så mye sensordata som tidligere BMW-modeller. I tillegg er bilen klargjort for 5G.

Dette skal bidra til å gjøre bilen i stand til å kjøre seg selv en gang i fremtiden, men allerede ved lansering skal den ha spesielt avanserte førerstøttesystemer og automatisk parkering.

Mange sensorer er plassert rundt bilen, inkludert kamera og radar innfelt i BMWs karakteristiske nyre-grill i front.

«Shy tech»

Interiøret i BMW iX. Foto: BMW

I fronten fungerer for øvrig BMW-logoen på tuppen av panseret som lokk for vindusspylervæske. Dørhåndtakene på sidene sitter helt i flukt med karosseriet, mens ryggekameraet er integrert i BMW-logoen bak på bilen.

BMW hevder at selv om bilen er deres mest teknologisk avanserte noen gang, så skal teknologien være dempet. De kaller det «shy tech», altså at den er high tech, uten at det er prangende. Det samme gjelder på innsiden, med det minimalistiske og dempede interiøret. Her er for eksempel høyttalerne integrert i lufteventilene.

BMW iX skal i produksjon neste sommer, og vil være på veiene samme høst. Hva den skal koste, og når du kan bestille den, er i skrivende stund ikke klart.