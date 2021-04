Blir elbilene mer klimavennlige?

Du kan se hele podkasten som video øverst i artikkelen, eller bare lyden i spilleren rett over. Husk også å abonnere på podkasten i din favoritt-app, se mer info nedenfor.

Livsløpsanalyser av elbiler er noe av det elbilstoffet som skaper mest debatt. For er egentlig elbilene bedre enn vanlige biler, eller er det like greit for klimaet om man kjører en bil med forbrenningsmotor?

I denne ukens podkast snakker vi med Linda Ager-Wick Ellingsen, seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt, som er en av Norges fremste eksperter på livsløpsanalyser.

Hva sier forskningen, og hvorfor dukker det med jevne mellomrom opp analyser som viser at elbiler ikke er stort bedre for klimaet enn dieselbilene?

Elbil – Teknisk sett

I podkasten Elbil – Teknisk sett tar Teknisk Ukeblads journalister Mathias Klingenberg og Marius Valle opp ulike temaer knyttet til elbiler. Vi snakker om bilmodeller vi tester, intervjuer mennesker som jobber med elbil, og dykker ned i tekniske detaljer og konsepter.

Du kan forvente en upolert, entusiastisk podkast i uformelle settinger. Vi filmer alle podkastene, slik at du kan velge om du kun vil høre eller også se oss og bilene.

Vi er svært glade for alle tips og innspill: Kontakt gjerne Marius eller Mathias med kommentarer, kjeft, eller forslag til temaer og/eller intervjuer.

Elbil – Teknisk sett vil vanligvis publiseres hver tirsdag ettermiddag, og er tilgjengelig både som rent lydopptak og med video på TU.no.

