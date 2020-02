Blir du stresset av skravlete bartendere og liker drinken best uten kullsyre? Her kan du finne løsningen

Er du glad i drinker, men mangler kunnskap som bartender har selskapet Bartesian maskinen for deg. Den nærmeste sammenlikningen vi kan komme på er en Nespresso-maskin fra kaffeverden.

I motsetning til kaffeversjonen har Bartesian ikke bare en vanntank, den har fire sprittanker også. En for vodka, en for tequila, en for whisky og en for gin eller rom.

Etter at du har betalt 350 dollar, drøyt 3200 kroner, for selve maskinen, og 15 dollar for seks drink-kapsler, er det bare å legge inn kapslene én etter en, og åpne baren. Leverandøren tilbyr sågar månedsabonnement på 18 drink-kapsler til 43 dollar. Kanskje et abonnement på Blå Kors også burde fulgt med?

For deg som ikke liker småprat

En svakhet med den automatiske cocktailmikseren er at den foreløpig ikke har CO₂-patron, så en GT er ikke på tale. Men en slik trenger du neppe en robot for å blande.

Cocktailmaskinen er dessuten ikke like hyggelig å prate med som det en tålmodig bartender kan være. Men hvem vet, kanskje blir Apples Siri, Google Home eller Amazon Alexa bygget inn i neste års versjon?