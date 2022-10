TU har vært til stede på CES i Las Vegas i årevis og opplevd hvordan dette store tech-eventet har utviklet seg til å bli selve kickoff-arenaen for ny teknologi. Det som begynte med forbrukerteknologi innen lyd og bilde (forkortelsen står egentlig for «Consumer Electronics Show») har de siste årene blitt til en mye større bredde. CES er nå like mye for elbilprodusenter og helseteknologi som det er for smarthus, droner av alle slag og internasjonale tech-startups.

Listen over områder som er representert på CES, er rett og slett omfangsrik, og den inneholder blant annet teknologi innen 5G, smarte byer, bærekraft, autonomi (av mange slag), næringsmidler, maskinlæring/AI, robotikk, romfart, esport/sport, gaming, AR, 3D-printing og mye, mye mer.

I samarbeid med vår svenske søstertittel Ny Teknik og den erfarne arrangøren Digilab Scandinavia tilbyr vi nå lesere å bli med oss til CES 2023 i Las Vegas tidlig på nyåret.

Vårt mål er å samle 30 teknologiledere fra Norge og Sverige til denne studieturen, som går av stabelen mellom 4. og 8. januar 2023. Reisen vil bli ledet av vår partner og spesialist på «teknologireiser», Digilab Scandinavia, og vil hver dag samle deltakerne til frokost, nettverksmiddag og andre felles arrangementer der både Ny Teknik og TU vil delta.

Mer om reisen finner du her, der du blant annet også kan høre fra Steve Koenig, som er en av toppene i arrangørselskapet for CES.

Etter et par koronapregede år forventes det at CES på nyåret er tilbake for fullt, der mange leverandører endelig igjen får presentere sine nyutviklede teknologiprodukter. Arrangøren selv anslår et rekordhøyt antall deltakere på opp mot 180.000 når utstillingshallene og konferanselokalene åpner tidlig i januar.

Informasjon og detaljer om påmelding til vår felles reise finner du her.