To år etter knallåret 2020, da de omsatte for over 211 millioner, gikk det brått utfor med Bjarne Solli Graveservice i Sokndal. Ordrenedgang i kombinasjon med tung gjeldsbyrde skal ha vært hovedårsakene til at familieselskapet, som ble stiftet av Bjarne Solli for snart 40 år siden, bukket under i juli.