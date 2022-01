Blar opp fire milliarder kroner for brukte F-16 og får norsk kompetanse på kjøpet

Like før jul ble det klart at storparten av de norske F-16-flyene som er pensjonert fra det norske luftforsvaret, skal fortsette å gjøre tjeneste for Nato – nå med rød, blå og gul kokarde på halen og under vingene.

32 jagerfly er avtalt solgt til Romania. Den rumenske anskaffelsen har en total kostnadsramme på 454 millioner dollar, tilsvarende cirka fire milliarder kroner.

Hva som blir den norske andelen av dette, forhandles det om nå.

Kompetanseoverføring

Rett etter det rumenske parlamentsvedtaket opplyste Forsvarsmateriell (FMA) 22. desember at de er i ferd med å detaljere og ferdigstille kontrakten mellom nasjonene, og at flyene skal vedlikeholdes før levering.

Leveransen skal etter planen skje i 2023 og 2024.

FMA-direktør Mette Sørfonden opplyste at de i salgsprosessen har vært opptatt av at kontrakten også skal gi inntekter til norsk industri. Kongsberg Aviation Maintenance Services (Kams) er valgt som strategisk samarbeidspartner.

Luftforsvaret i Romania har i dag 17 F-16 som de har kjøpt fra Portugal. Nå skal disse suppleres med 32 fra Norge. Foto: Forţele Aeriene Române

Kams-direktør Atle Wøllo opplyser til Teknisk Ukeblad at de er hovedpartner i forbindelse med å sette F-16-flyene i salgbar stand slik at de vil være operative og vedlikeholdt når de kommer på rumenske hender.

– Dette innebærer betydelig jobb på en god del av flyene. I tillegg vil vi være FMAs partner for å bygge vedlikeholdssystemer i Romania og gjøre lokal industri i stand til å utføre vedlikehold på F-16 i et langsiktig perspektiv, skriver Wøllo i en epost.

Minst ti år igjen

Denne klargjøringa er ganske lik faseettersynet som sikrer nye 300 timer for hvert fly, et arbeid som i utgangspunktet tar fire-fem måneder avhengig hva slags avvik som blir avdekket i inspeksjonen. Flyene som er ferdig klargjort for salg lagres i en nybygd hall på Kjeller.

FMA har også signert en kontrakt om salg av inntil 12 F-16 til amerikanske Draken International. Dette er fly som skal leveres allerede i år.

Ifølge Wøllo har Kams en lignende rolle i denne handelen, men at flyene som skal til USA i større grad blir solgt som de er.

De første rumenske flyene skal til Escadrila 53 Vânătoare. Denne skvadronen, som er stasjonert på Baza 86 Aeriană i Borcea sørøst i landet, opererer i dag 17 F-16 som er kjøpt brukt fra Portugal.

Ifølge den rumenske parlamentbehandlinga legges det til grunn at de norske flyene vil kunne fly i ytterligere minst ti år fram til de erstattes av femtegenerasjonsfly.

Norsk F-16 over Afghanistan under Operation Enduring Freedom. Foto: NORDETMAN / Forsvaret

De norske Block 15-flyene ble produsert på Fokker-fabrikken i Nederland i 1982-1984 og vil i så fall rekke å feire 50-årsjubileum i Romania før de fases ut for godt – en bragd som blant andre de som designet og vedlikeholdt flyene fortjener honnør for.

Kams i vekst

For Kams kommer F-16-arbeidet på toppen av en allerede kraftig vekst i virksomheten.

Selskapet har de et motordepot på Rygge der de utfører vedlikehold, reparasjon, overhaling og oppgradering (MRO&U) av F135-motoren som sitter i F-35.

Etter at Tyrkia ble sparket ut av F-35-partnerskapet, er det kun Nederland og Norge som deler på det europeiske markedet for F135-vedlikehold. Motorprodusenten Pratt&Whitney bedt de to nasjonene om å øke kapasiteten.

Kams har respondert at de kan klare to til tre ganger volumet som opprinnelig var planlagt. Ved siden av noen andre forretningsmuligheter selskapet fortsatt holder for seg selv, er dette noe som de kommende årene vil kreve et par hundre nye ansatte på Rygge.

Kams eies av Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) og finske Patria (50,1/49,9 prosent). I tillegg eier KDA 49,9 prosent av Patria.

Patria har en sentral rolle i den finske F-35-anskaffelsen og skal blant annet bygge framre skrogdeler til cirka 400 fly i første omgang samt sette opp et anlegg for sluttmontering av F-135-motoren. I tillegg vil det foregå produksjon og vedlikehold av flere komponenter i Finland.

– Det er litt tidlig å si hvordan synergiene vil utfolde seg, vi vil vite mer om dette i løpet av 2022. Men at det er store og spennende muligheter som nå åpner seg, er det ingen tvil om, sa KDA-direktør Eirik Lie til Teknisk Ukeblad før jul.