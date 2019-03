Bimbear lager bim-modeller av alt fra gulvstøp til møbler

Statsbygg og andre store entreprenører har for lengst begynt å stille krav om tredimensjonale, digitale modeller av alt som skal være med i nye bygg. I en kravspesifikasjon fra entreprenøren Hent het det allerede i 2014 at arkitektene måtte designe bygningsinformasjonsmodeller (bim) av samtlige bygningsdeler. Det eneste unntaket var «kabler og trekkrør med diameter under 22 millimeter».