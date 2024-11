Bilister velger skjerm over tale – etterlyser bedre teknologi

Skjermbruk under bilkjøring krever betydelig oppmerksomhet, distraherer førerne og gir mindre sikker kjøring. Bedre stemmestyrt teknologi kan være løsningen for bedre trafikksikkerhet, ifølge Trygg Trafikk.

– Her må bilbransjen komme på banen. Teknologien må videreutvikles slik at flere velger stemmestyring, mener spesialrådgiver Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk.

En landsrepresentative undersøkelse gjennomført av Kantar Media for Trygg Trafikk og Fremtind Forsikring, viser at 68 prosent av sjåfører hadde brukt stemmestyring oftere hvis den fungerte bedre.

– Folk er positive til stemmestyring, men opplever at teknologien ikke er god nok. Enn så lenge synes de fleste at skjermen er et enklere valg. Det går utover trafikksikkerheten, sier Hansen.

Foreløpig synes 58 prosent at skjermen er et bedre alternativ.

Sikker kjøring

Undersøkelsen følger opp en større studie på trafikksikkerhet, som blant annet avdekker bilisters bruk og holdning til berøringsskjerm i bil.

Forskningsrapporten ble gjennomført av Sintef i samarbeid med Nord universitetet på vegne av Trygg Trafikk og forsikringsselskapet Fremtind.

Rapporten viser hvor lang tid det tar oss å utføre ulike funksjoner på berøringsskjerm mens vi kjører.

Der fremgår det at to sekunder med oppmerksomheten rettet mot noe annet enn trafikken, dobler faren for ulykker, og navigasjon på skjerm utfordrer mest.

Teknologiforbedring

45 prosent av kundene som har kjøpt bil de siste syv årene, fikk ingen personlig gjennomgang av bilens teknologi.

25 prosent vet ikke engang om bilen deres har mulighet for stemmestyring.

– Hadde vi øvd mer på å bruke stemmestyring, ville nok mange av oss oppdaget at teknologien fungerer ganske godt når vi lærer oss å bruke den, fortsetter Hansen.

For mange førere er berøringsskjerm en fast del av kjøringen. Nesten halvparten, 43 prosent, av dem som kjører bil med berøringsskjerm jevnlig – det vil si månedlig eller oftere – sier at bilen kan løse oppgaver via stemmestyring.

Så mange som 67 prosent av disse har brukt funksjonen.

– Berøringsskjerm er en selvsagt del av moderne biler. Funksjoner som du før hadde en knapp til, er du nå avhengig av skjerm for å løse. For trafikksikkerheten er ikke det nødvendigvis et fremskritt, sier Therese Hofstad-Nielsen, skadeforebygger i Fremtind,.

Håpet er at stemmestyring kan ta over for skjermbruken.

– Hvert sekund med blikket bort fra veien er egentlig ett for mye. Stemmestyring kan hjelpe sjåfører med å holde blikket der det skal være, fortsetter hun.

Snart nye krav

Fra 2026 kommer det nye krav for at biler skal få toppkarakter for sikkerheten – det vil si fem stjerner fra den europeiske organisasjonen Euro NCAP.

De som skal få fem stjerner, må legge opp til at du ikke trenger å bruke skjermen til alt.

– En del kritiske funksjoner må være i bilen som fysiske knapper og hendler. Med en fysisk knapp har du ikke like stort behov for å ta blikket bort fra veien, sier Hansen.