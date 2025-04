– Den tidligere administrerende direktøren har ifølge tiltalen begått grov økonomisk utroskap mot Norsk Industri ved å påføre organisasjonen urettmessige kostnader med cirka 10,6 millioner kroner, skriver Økokrim i en pressemelding.

Stein Lier-Hansen valgte i desember 2023 å gå av som administrerende direktør i Norsk Industri etter 17 år. Det skyldtes blant annet at det hadde blitt avslørt at han hadde latt arbeidsgiveren betale for leie av en hytte, et jaktområde og sjøfly til og fra et område på Hardangervidda.

– Underveis i etterforskningen er det avdekket at hovedtiltalte også har mottatt cirka 1,9 millioner kroner fra en person som har fakturert Norsk Industri for cirka 4 millioner kroner i samme periode. Dette er ifølge tiltalen vurdert til å utgjøre grov korrupsjon, skriver Økokrim videre.

– Har beriket seg selv

Økokrim skriver i pressemeldingen at en viktig del av deres mandat er å undersøke mistanke om uregelmessigheter begått av ledende personer innen norsk samfunnsliv.

– Vi mener det er avdekket systematiske tillitsbrudd over lang tid ved at hovedtiltalte har påført arbeidsgiver store urettmessige kostnader, og at han i tillegg har beriket seg selv, sier påtaleansvarlig i saken, førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim.

– Saken er alvorlig særlig med tanke på hans posisjon som administrerende direktør i Norsk Industri, som er en viktig aktør i det norske samfunnet, sier Thorsen.

Stiller seg uforstående til korrupsjonstiltale

Lier-Hansens forsvarer, Petter Mandt, sier til E24 at den tidligere direktøren selv har bedt Økokrim om å undersøke saken.

– Lier-Hansen ba i februar om at Økokrim skulle undersøke saken. Han har hele tiden vært åpen om at det kan være ting han må stå til rette for. Vi skal nå gå nøye gjennom anklagene og vurdere hvordan han stiller seg til disse, sier Mandt.

Mandt presiser at Lier-Hansen stiller seg uforstående til anklagen om korrupsjon.

– Alvorlig dag

– Dette er en alvorlig dag for Norsk Industri, sier styreleder Ståle Kyllingstad i Norsk Industri i en pressemelding.

– Det er positivt at Økokrim har etterforsket saken grundig og konkludert. Når vi nå har konklusjonen på etterforskningen, er det klart at vi har blitt ført bak lyset av vår tidligere leder. Det vi trodde var uakseptabel representasjon, har ifølge Økokrim ikke vært representasjon. Vi ser ut til å ha blitt utsatt for underslag og korrupsjon, sier Kyllingstad.

Norsk Industri presiserer at de allerede i fjor høst forsto at regler, rutiner og praksis måtte innskjerpes.

– Tidligere administrerende direktør har gjennom en årrekke misbrukt den store tilliten han har hatt i kraft av sin stilling. Økokrim har gjort et grundig arbeid som har resultert i en alvorlig tiltale. Norsk Industri har nulltoleranse for økonomisk utroskap og korrupsjon, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norsk Industri.

To andre også tiltalt

To andre personer er også tiltalt i samme sak. De to tiltales for medvirkning til grov økonomisk utroskap.

Disse skal ifølge tiltalen ha utstedt fiktive fakturaer til Norsk Industri på henholdsvis cirka 2 millioner kroner og cirka 1,8 millioner kroner.

Én av dem er også tiltalt for grov hvitvasking av omtrent 1,8 millioner kroner ved å ha overført dette beløpet til Lier-Hansen.