Industrien frykter mer usikre tider om EU-tollen blir stående

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mener det er alvorlig at Norge faller utenfor når EU ser et økende behov for å beskytte egen industri.

De er blant flere som reagerer kraftig etter EUs vedtak om at Norge havner utenfor tollmuren på jernlegeringer.

Elkem varsler lavere salg

Elkem er den største produsenten av ferrolegeringer i Norge, og har også fabrikker på Island. Verdikjeden omfatter også gruver og kjemiske fabrikker i flere EU-land.

De varsler nå at tollinnføringen kan føre til lavere salg i Europa.

– For Elkem kan tiltakene føre til en reduksjon i salgsvolumene av ferrosilikon til EU-markedet fra produksjonsstedene i Rana, Bremanger og Bjølvefossen i Norge, samt Island, skriver direktør for silikonprodukter Inge A. Grubben-Strømnes i Elkem i en pressemelding.

– Dette kommer til å bli kompensert av salg til andre regioner. Vi forventer også at en reduksjon i salgsvolumet til EU veies opp av økte priser. De samlede konsekvensene på Elkems resultat kommer til å avhenge av hvor mye markedsprisene i EU kommer til å øke på grunn av dette mottiltaket, sier Grubben-Strømnes.

Samtidig beklager Elkem at EU ikke har inkludert Norge bak tollmuren.

– Vi har gjort vesentlige investeringer for å etablere fullstendige og effektive verdikjeder innen ferrolegeringer og silikonsektoren i EU, Norge og Island, sier han.

Mer usikkerhet for smelteverk

Smelteverk Finnfjord i Finnsnes i Troms er produsent av ferrosilisium, som brukes til stålindustrien. De er mer bekymret for tiden framover, skriver E24.

– Dette medfører en større usikkerhet om hva fremtiden vil bringe. Vi tror at det gjør at vi får dårligere konkurranseevne generelt sett. Vi kan ikke utelukke at det forbigående blir positivt, men på lang sikt tror vi det blir negativt, sier Finnfjord-sjef Geir-Henning Wintervoll til E24.

– Sånn jeg ser det, har EU nå for første gang siden EØS-avtalen ble inngått, kommet med handelsbegrensninger. Det er ingen god utvikling, sier Finnfjord-sjefen.

NHO: – Alvorlig

– EU har besluttet å innføre beskyttelsestiltak på ferrolegeringer, som også rammer norsk næringsliv. Det er alvorlig at Norge faller utenfor når EU ser et økende behov for å beskytte egen industri. Det får konsekvenser for norske bedrifter og arbeidsplasser, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

Han sier at EØS-avtalen forblir avgjørende for Norge og næringslivet, men den viser at prosessen ikke alltid sikrer oss mot tiltak fra EU.

– Og det svekker norsk konkurransekraft når norske bedrifter får dårligere betingelser i konkurransen i vårt viktigste marked, sier Almlid.

– EU er vår aller viktigste handelspartner, som står for to tredeler av norsk eksport og understøtter 410.000 årsverk i hele landet. Det er derfor avgjørende å unngå at denne saken skaper presedens og fremtidige problemer.