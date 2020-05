Bilindustrien har fortsatt mest fokus på forbrenningsmotoren

Det tyske patentkontoret, Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA) har publisert tall for patentsøknader. Disse viser at det foregår mye forskning og utvikling på elektrisk mobilitet i bilindustrien.

Tallene gjelder for patentsøknader til DPMA og det europeiske patentkontoret EPA, med virkning for Tyskland. I 2019 ble det publisert 660 patentsøknader som direkte omhandlet biler med elektrisk fremdrift. Dette er en økning på litt over 22 prosent sammenlignet med 2018, og 42 prosent sammenlignet med 2017.

Mye fossil-FoU

Dette blir imidlertid smått sammenlignet med patentsøknader publisert for teknologi knyttet til forbrenningsmotorer. Her ble det i 2019 publisert 3683 patentsøknader. Dette er riktignok en nedgang fra 2018 med 10 prosent, og en reduksjon på 15,5 prosent sammenlignet 2016.

Så selv om bare knapt 18 prosent av patentsøknadene var for elektriske drivlinjer, kan trendene tyde på at industrien sakte beveger seg i en retning som gir mer forskning og utvikling på elbil.

Patentsøknader publiseres vanligvis omtrent 18 måneder etter at de er mottatt, så tallene sier ikke direkte noe om hva industrien faktisk prioriterer i sitt FoU-arbeid det angitte året. Patentkontoret melder imidlertid at innovasjon innen elektrisk mobilitet har tatt seg opp siden utslippsskandalene i 2015.

Mye batteri

For batteriteknologi har utviklingen skutt fart sammenlignet med tallene som ble publisert i 2010, med en tydelig økende trend. 861 patentsøknader ble publisert i 2010, mens tallet var 2684 i 2019. Dette er en økning på nær 212 prosent.

Samme økning ses ikke for brenselceller, ettersom antallet publiserte patentsøknader har vært nærmest flatt de siste ni årene. 744 i 2010 og 848 i 2019, som gir en økning på knapt 14 prosent.

Det er i all hovedsak japanske aktører som står bak patentsøknadene som omhandler brenselceller. 37,9 prosent av søknadene kommer fra Japan. Tyskerne sto for 29,8 prosent av søknadene publisert i 2019.

Når det gjelder batteriteknologi var det tyske aktører som hadde flest patentsøknader, med 29,7 prosent, men det er asiatiske aktører som har flest. Japanske, Koreanske og Kinesiske aktører sto for til sammen 50,3 prosent av de publiserte patentsøknadene i 2019. Amerikanske aktører sto for 12 prosent.

For elektriske drivlinjer er det imidlertid tyske aktører som er dominerende, med 47,4 prosent av alle publiserte patentsøknader i 2019. Fra Japan kom 17 prosent, Kina 4,7 prosent og Sør-Korea 3,6 prosent. USA sto for 13,6 prosent.

– Imponerende økning

Leder for DPMA, Cornelia Rudloff-Schäffer, sier i pressemeldingen at økningen i registreringer for elektrisk mobilitet er imponerende.

– Elektromobilitet har åpenbart økt betydelig i viktighet blant produsentene de siste årene, sier hun.

Sekssylindret dieselmotor fra BMW. Foto: BMW/Tom Kirkpatrick

Det er imidlertid helt tydelig ut ifra tallene at hovedfokus fremdeles er på forbrenningsmotoren, mens elektrisk mobilitet spiller andrefiolin i bilindustrien. Det er det historiske grunner til. Det er ikke gjort i en håndvending å endre fokus i store bransjer. Og det er ingen som hevder at forbrenningsmotoren skal på historiens skraphaug med det første.

Det jobbes fortsatt med teknologi som kan gi lavere utslipp av klimagasser og redusere lokal forurensning.

Tysk bilindustri er i så måte ledende, med 43,8 prosent av de publiserte patentsøknadene i 2019. Det er langt foran Japan (21,1 prosent) og USA (18,4 prosent).

I en helt annen klasse sammenlignet med det som foregår på andre siden av bundesgrensen: Franske aktører sto for kun 2,4 prosent av patentsøknadene.

Blant industriaktørene var det Robert Bosch GmBH som sto for flest søknader knyttet til forbrenningsmotorer, med Ford og Schaeffler Technologies AG på de neste plassene.

Bosch er en av de store underleverandørene til bilindustrien.

Elbilbatteri fra Renault. Cellene i batteriet er levert av koreanske LG Chem. Foto: Marius Valle

LG størst på batteri

Når det gjelder batteriteknologi var det LG Chem som sto bak flest søknader, fulgt av Bosch og BMW. For brenselceller var det Toyota som hadde flest, fulgt av Audi og Bosch.

Aktørene med flest søknader knyttet til elektriske drivlinjer ble Audi, fulgt av Toyota og Ford.

DPMA-sjefen sier hun er optimistisk til fremtiden, ettersom tyske produsenter er i front med patentsøknader i hjemmemarkedet Europa. Men hun påpeker at konkurransen er sterk, særlig fra Asia og USA.

– Bilmarkedet er i endring, og kampen om bli markedslederen innen fremtidens nøkkelteknologier er pågående. Hvordan det vil ende er fortsatt åpent – særlig siden det i overskuelig fremtid ikke er klart hvordan koronapandemien vil påvirke den økonomiske utviklingen og dermed også innovasjon, sier hun.