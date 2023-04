Bilder viser høy aktivitet ved nordkoreansk atomanlegg

Tankesmia 38 North i Washington sier bilder tatt i første halvdel av mars antyder at en eksperimentell lettvannsreaktor snart er ferdig ved Yongbyon-anlegget.

Byggearbeidet er i gang på et nytt bygg for støttefunksjoner og man kan se utslipp fra kjølevannsystemet, noe som antyder at reaktoren «nærmer seg en overgang til operativ status», heter det i en rapport fra North 38.

Bildene antyder også at en reaktor som yter 5 megawatt fortsatt er i drift og at det bygges ved anrikingsanlegget for uran, trolig for å øke kapasiteten.

– Denne utviklingen ser ut til å gjenspeile instruksen Kim Jong-un nylig ga om å øke produksjonen av fisjonerbart materiale og utvide atomvåpenarsenalet, står det i rapporten.