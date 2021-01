Biden stanser ny olje- og gassvirksomhet og kaller inn til klimatoppmøte

– I dag er det klimadag i Det hvite hus, sa Biden etter å ha signert presidentordren onsdag.

Den nye ordren skal sette en stopper for boring på land og i sjøen «så langt det er mulig», opplyste Det hvite hus. Målet er å gi Bidens regjering tid til å se an påvirkningen olje- og gassindustrien har på miljøet og klimaet.

– Vi har allerede ventet for lenge. Nå kan vi ikke vente lenger, sa Biden.

Klimatoppmøte i april

Biden signerte også en ordre som inkluderer kunngjøring av et klimatoppmøte 22. april. USA skal lede møtet, som holdes på Jordens dag – Earth Day – som også er femårsdagen for signeringen av Parisavtalen.

Den nye administrasjonen fortsetter den hurtige reverseringen av Donald Trumps politikk på energi- og miljøfeltet. Biden stoppet utbyggingen av oljeledningen Keystone XL på sin første dag som president. I tillegg varslet han at USA igjen skal slutte seg til Parisavtalen.

Republikanerne advarer

Republikanerne kritiserer Bidens klimaplan og sier det kommer til å slå tilbake på Demokratene i mellomvalget i 2022.

– Man trenger ikke se i krystallkulen for å innse at Joe Bidens antienergi- og jobb-drepende agenda er et stort problem for sårbare demokrater. Det kostet Demokratene mange seter i Representantenes hus sist valg, og vil koste dem enda flere i neste valg, sier Torunn Sinclair, talskvinne for det republikanske partiets kongresskomité.

– Har skjønt at oljealderen er over

Norske miljøvernere jubler over president Bidens klimaplan og ber Norge følge etter.

– USA føyer seg med dette inn i en økende liste over land som har skjønt at oljealderen er over. Nå må Norge åpne øynene for at også vår olje- og gassvirksomhet må begrenses dersom vi faktisk ønsker å løse klimakrisen, sier Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Miljøstiftelsen Bellona mener i en pressemelding at Bidens beslutning er et varsel om en verden i endring.