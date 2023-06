Biden: Ingen snarveier inn i Nato for Ukraina

USA kommer ikke til å gjøre noe spesielt for at det skal bli lettere for Ukraina å bli medlem av Nato, sier president Joe Biden.

– De må oppfylle de samme vilkårene som andre. Vi kommer ikke til å gjøre noe unntak for dem. Så det kommer ikke til å bli lett, sa den amerikanske presidenten til en gruppe journalister lørdag mens han var på vei til Philadelphia.

Ukraina har søkt om å bli med i Nato, men veien fram dit er lang. På Natos forsvarsministermøte torsdag og fredag ble det kjent at Nato jobber med å opprette et eget Nato-Ukraina-råd.

Og på Nato-toppmøtet i Vilnius i juli vil den ukrainske søknaden trolig bli tema.