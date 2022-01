Biden håper å lokke mer gass ut av emiren i Qatar

Møtet mandag blir første gang Biden tar imot lederen for en av golfstatene i Det hvite hus.

Et svært viktig tema blir Europas gassforsyning. Qatar er en av verdens største eksportører av flytende naturgass, som kan bli sterkt etterspurt i Europa hvis Ukraina-konflikten forverrer seg.

Russland er den største eksportøren av naturgass til EU, mens Norge ligger på andre plass. Allerede i høst ble Russland beskyldt for å bremse forsyningene, noe som angivelig bidro til økningen i Europas energipriser.

Situasjonen kan bli langt mer akutt hvis Russland invaderer Ukraina og Vesten svarer med kraftige økonomiske sanksjoner mot Russland. Det er frykt for at Vladimir Putin da vil svare med å strupe gasseksporten fullstendig.

Både EU og USA jobber derfor med planer for hvordan den russiske gassen kan erstattes.

Norge har neppe mulighet til å levere særlig mye mer. Også for Qatar vil det være vanskelig å øke leveransene til Europa, men Biden har trolig likevel et håp om at al-Thani kan bidra med mer.

Et annet viktig tema på mandagens møte ventes å bli fjorårets evakuering fra Afghanistan, der Qatar spilte en avgjørende rolle.