Betongprodusenter tilpasset betongen mens studie pågikk. «Vant» over tre i høye bygg

I en pressemelding fra Betongelementforeningen denne uka kan man inntrykk av at betong har dyttet massivtre ned fra miljøtronen i byggebransjen. Under tittelen «Betong er mer klimaeffektiv enn tre!» slår foreningen fast at «betong er det mest klimaeffektive valget for høye bygg», ifølge en ny forskningsrapport.