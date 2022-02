Beste resultat noen gang for Elkem

Elkem hadde i siste kvartal i fjor sitt beste resultat noen gang. Det er fjerde kvartal på rad med rekord for silisiumselskapet.

De totale driftsinntektene for fjerde kvartal 2021 var 10,4 milliarder kroner, en økning på 46 prosent fra samme kvartal året før.

– Resultatene våre er også en anerkjennelse av godt arbeid fra hele vårt globale team, sier konsernsjef Helge Aasen.

Resultat før skatt ble 2,5 milliarder kroner i fjorårets siste kvartal, mot 279 millioner kroner i samme kvartal i 2020.

Styret har foreslått et utbytte på 3 kroner per aksje, noe som tilsvarer 41 prosent av resultatet for 2021.

– I inngangen til 2022 ser vi fortsatt sterk etterspørsel etter Elkems produkter, drevet av våre sterke markedsposisjoner, sier konsernsjefen.

Bluestar Elkem Int. Co. – som kontrolleres av China National Bluestar – eier noe over halvparten av Elkem. Også Folketrygdfondet er blant eierne.