Bergen kommune erklærer klimakrise

Bergen kommune har besluttet å erklære klimakrise. Samtidig lover kommunen å forplikte seg til en klimastrategi.

Kommunen sier i en uttalelse at de i lys av klimakrisen vil gå foran som en bærekraftig og klimasmart kommune.

– Bergen kommune forplikter seg til å følge opp grønn strategi på en slik måte at kommunen tar sin del for å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader, sier de i uttalelsen.

Bystyrerepresentant Øystein Bønes (MDG) er fornøyd med erklæringen.

– Etter flere måneder med prat om bompengekrise er det godt å se at politikerne i Bergen er kloke nok til å vite hvilke kriser som faktisk haster, sier han.

Kan løses med politisk handling

– Arter dør ut, breer smelter, havet stiger og blir surere, mennesker drives på flukt. Alt dette er menneskeskapt og kan løses med politisk handling, tilføyer MDG-politikeren.

Fra før av har både Bodø kommune og Trøndelag fylke erklært klimakrise. Flere andre kommuner og fylker skal ta stilling til spørsmålet denne måneden. Forslaget om at Norge skal erklære klimakrise vil bli fremmet for Stortinget i juni, ifølge Bergen kommune.