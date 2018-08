Bergen Group fusjonerer med Endúr Fabrikom

– Både Bergen Group og Endúr Fabricom har vært igjennom omfattende restruktureringsprosesser for å tilpasse seg til et marked i endring. Nå har vi to sultne selskaper som er i vekstmodus og som har klart å håndtere krevende omstillinger og samtidig styrke selskapenes kjernekompetanse. Fusjonen mellom disse to selskapene vil forsterke både farten og lønnsomheten i den videre vekstprosessen, sier styreleder Hans Petter Eikeland i Bergen Group i en børsmelding.

Endúr Fabricom har hovedkontor i Stavanger og engasjerer om lag 200 personer. Selskapet har blant annet rammeavtaler med AkerBP, ENI Norge og Wintershall, og er involvert i flere andre prosjekter på norsk sokkel.

– Fusjonen mellom Endúr Fabricom og Bergen Group gir det nye selskapet et styrket eierskap og en økt industrikompetanse. Samtidig får vi et industrikonsern med en større robusthet gjennom tilstedeværelse i flere markedssegment og et større geografisk område, sier arbeidende styreleder Ove Røssland i Endúr Fabricom.

Fusjonen planlegges gjennomført mellom Endúr Holding AS (som er 100 prosent eier av Endúr Fabricom AS) og Bergen Group Management AS som er 100 prosent eid av Bergen Group ASA.

Bergen Group ASA leverer produkter og tjenester innenfor energi og Industri. Selskapet har til sammen nærmere 200 ansatte.