Frykten for en storkrig i Europa har aldri vært større siden andre verdenskrig. Russlands meningsløse krigføring i Ukraina har naturligvis utløst en viktig debatt om det norske Forsvarets evne til å stå imot et angrep fra Vladimir Putins menn. Nye generasjoner innser at EU og Nato er viktige forsvarsverk for et lite land som Norge.