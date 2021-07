Beredskapen i jernbanesektoren skal styrkes

Samferdselsdepartementet bør kunne pålegge jernbaneaktører beredskap og oppgaver ved ekstraordinære hendelser, foreslår regjeringen.

– Samfunnet er blitt mer sårbart for store hendelser. Jernbanen er et av områdene hvor regjeringen vil styrke beredskapen og samarbeidet mellom ulike aktører, både offentlige og private. Vi sender derfor nå på høring et forslag til forskrift som vi gi bedre beredskap i sektoren, sier statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet.

Forskriften skal bidra til å sikre at jernbanevirksomheter har beredskap for ekstraordinære situasjoner og dermed en effektiv tilgang til jernbaneressurser dersom en større hendelse eller krise inntreffer.