Ber om løsninger som ikke finnes – bruker regjeringskvartalet til å utvikle treindustrien

Allerede for flere år siden vurderte Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, massivtreelementer. FFI brukte da 400 kg TNT på et par massivtreelementer, stilt opp sammen med betongelementer. Teknisk Ukeblad var med på de forsøkene, og kunne konstatere at treelementene klarte seg bra. De var i minst like god stand etter eksplosjonen som betongelementene var. Men når FFI tok frem kraftige skytevåpen måtte massivtrelementene melde pass – prosjektilene gikk rett gjennom. Derfor ble tre i bærende konstruksjoner og yttervegger forlatt.