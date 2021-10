Ber om at forslag til nye bygningsregler trekkes - kaller det fallitterklæring og lek med tall

Direktoratet for byggkvalitet, Dibk, har hatt forslag til endringer i TEK på høring. Viktige aktører i byggenæringen er sterkt kritiske til forslaget. Lengst går Erichsen og Horgen AS som karakteriserer forslaget som en fallitterklæring, og skriver at «Vi anser det fremlagte forslaget som et unyttig bidrag, og oppfordrer Dibk til å trekke det tilbake».