Bendiks nye kjøleskap rykker ned fra A++ til F på energimerke-skalaen

Nylig kjøpte Bendik Solum Whist og familien nytt kjøleskap. Et stort beist med utvendig isbitmaskin. Alt fungerte etter planen, men to klistremerker fikk Whist til å lure på om han hadde fått et feilmerket kjøleskap:

– Inni pakka fant jeg to energimerker. På det ene sto det A++, men på det andre var det en ildrød F. I tillegg var det oppgitt forskjellig antall kilowattime-forbruk.

Whist er til daglig myndighetskontakt i Energi Norge og driver podkasten Fornybaren. Der fortalte han om mysteriet med sitt nye kjøleskap.

A-kategorien fylles opp

Whist har også jobbet for EFTA i Brussel, og dykket straks ned i EU-dokumentene for å se hva dette kunne skyldes.

– Jeg fant ut at EU kommer med nye energimerker nå fra 1. mars. Derfor legger produsentene ved begge merkene i pakken på nye hvitevarer.

Whist sier at dette ble diskutert da han jobbet i Brussel for ti år siden, og at det hele tiden har vært planen å revidere skalaen etter et visst antall år.

– Etter hvert som produktene blir bedre, vil de øvre kategoriene fylles opp. Nå er det så mange plusser bak A-en at de må endre skalaen for at produsentene skal ha noe å strekke seg etter, sier Whist.

Starter med skjermer og hvitevarer

Dette bekreftes av energiavdelingen i NVE:

– I mange produktgrupper har de fleste produktene nå A+, A++ eller A+++. Da framstår alle som veldig bra, men det kan være betydelige forskjeller i energieffektiviteten til disse produktene, sier avdelingsingeniør Størk Avelsgaard Lien.

Han sier at revideringen gjøres i flere steg, etter hvor langt teknologiutviklingen har kommet for de ulike produktgruppene.

I første omgang gjelder dette TV-er og skjermer, kjøleskap og frysere, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og vaskemaskiner kombinert med tørketrommel.

Samtidig skjerpes også reglene for økodesign, som setter minstekrav til blant annet energieffektivitet. I september kommer også nye krav til lyskilder.

Størk Avelsgaard Lien, avdelingsingeniør i NVEs energiavdeling. Foto: Privat

Sparer store mengder strøm

I 2018 viste et estimat at Norge alene hadde spart 3 TWh på energimerking og økodesignkrav for ti produktgrupper. Samlet energibruk for disse apparatene gikk ned fra 5 til 4 TWh i årene 2011 – 2016, til tross for at antall apparater økte.

Europakommisjonen har estimert at de nye energietikettene vil spare 38 TWh i året i Europa innen 2030. Økodesignkravene, altså minstekravene, skal spare 94 TWh.

– Det tilsvarer altså nesten hele Norges årsforbruk av strøm innen 2030, sier kjøleskapseier Whist.

Han tror A- og B-kategoriene vil være nokså tomme fram til det kommer nye og enda bedre kjøleskap på markedet.

– Mange av de produktene som er mest effektive nå, vil havne ned på en C eller D. Det gir rom for mer energibesparende produkter fremover, sier Whist.