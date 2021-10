Bekymret for sikkerheten på Castberg

Lars Haltbrekken (SV) sier til E24 at han forventer at de ansvarlige statsrådene «på eget initiativ redegjør for Stortinget om hvordan de tenker om sikkerheten på produksjonsskipet for de som skal jobbe der, og sikkerheten for miljøet».

Det er blitt oppdaget alvorlige sveisefeil på fartøyet (krever abo), som er under bygging i Singapore. I statsbudsjettet for neste år går det fram at Castberg-prosjektet har økt med 15 prosent fra 51 til 59 milliarder kroner (krever abo). Arbeidet med skipet vil fortsette når det kommer til Norge neste år.

– Vi mener dette er alvorlig, og at det er grunn til bekymring. Vi har tidligere sett eksempler på at ikke Equinor har prioritert sikkerheten høyt i dette prosjektet og andre prosjekt hvor det har skjedd alvorlige hendelser det siste året; Melkøya, Mongstad og Tjeldbergodden, for å nevne noen, sier Haltbrekken.

Regelbrudd

Petroleumstilsynet (Ptil) avdekket alvorlige brudd på regelverket da de gransket Castberg-utbyggingen tidligere i år. Equinor fikk pålegg om å gjennomgå sine systemer for å avdekke risiko og oppfølging av leverandører.

Tilsynet er nå i ferd med å gjennomgå tilbakemeldingen fra Equinor på dette.

– Vi har også en dialog med Equinor om inspeksjon av sveisefeilene. Vi kommer til å følge opp skroget, sier pressekontakt Eileen Brundtland i Ptil.

Trenger samtykke

Hun opplyser at de kommer til å gjennomføre fysisk inspeksjon av skipet når det kommer til Norge.

– Vi gir ikke samtykke til bruk før Equinor har korrigert alle avvik og Johan Castberg er klar, understreker tilsynet i en melding på sine nettsider.

Haltbrekken svar fra arbeids- og sosialminister Hadia Tajik (Ap) og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) om saken. Det statlige eierskapet av Equinor er det næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) som har ansvar for.