Behandling klar for blodpropp utløst av AstraZeneca

Da meldingene om at enkelte som var vaksinert med AstraZeneca utviklet en spesiell form for blodpropp valgte en rekke land, Norge inkludert, å stanse bruken av den britisk-svenske vaksinen.

Rett før helgen meldte forskere ved det medisinske fakultetet på Universität Greifswald nord i Tyskland at de har funnet en behandling.

Professor Dr. Andreas Greinacher forklarte på en pressekonferanse at pasienter som får symptomer først må gjennom en screening, deretter en mer spesifikk og nøyaktig test. Først når det er bekreftet at en blodpropp er under utvikling kan pasienten behandles. Det er altså ingen forebyggende behandling professor Greinacher har funnet.

Blokkerer den utløsende reseptoren

FC reseptor gamma 2a spiller en avgjørende rolle i utviklingen av trombosen. Den kan nå blokkeres med intravenøs behandling med immunglobulin.

Vaksinen fra den britisk-svenske farmasigiganten AstraZeneca har skapt frykt og usikkerhet etter at noen få vaksinerte har utviklet alvorlig og uforutsett blodpropp. Nå kan behandlingen være på plass, og den er enkel. Foto: Alessandra Tarantino

– Dette er et kjent preparat som alle sykehus bruker mot en rekke forskjellige tilstander. En konsentrasjon på 10 mg/ml har stanset prosessen som leder til blodpropp i alle tilfellene vi har undersøkt, sa dr. Greinacher på pressekonferansen.

Professoren la til at den formen for trombose som oppstår som resultat av vaksinen har mye til felles med andre former for trombose som har vært kjent og undersøkt i 30 år.

– Denne analogien gir sikkerhet for at behandlingen høyst sannsynlig vil virke på pasienter som har fått vaksinen.

Likevel understreker professoren at det fortsatt gjenstår arbeid, blant annet med dokumentasjon. Han lover at resultatene blir publisert i de rette vitenskapelige tidsskrifter, men ber om forståelse for at det ennå ikke har vært tid til det.

– Vi har til nå brukt blodprøver fra få pasienter, men vi er så sikre at vi nå sprer anbefalingene om behandling til kolleger i det medisinske fagmiljøet, sier dr. Greinacher.

Tre dødsfall i Norge

Arbeidene er gjort i samarbeid med forskere fra medisinske fagmiljøer ved andre tyske institutter, og i Graz og Wien i Østerrike.

Så langt er det i Norge meldt om fem tilfeller av trombose, blodpropp, tre av pasientene har til nå omkommet. I en pressemelding fra Legemiddelverket heter det at det ikke kan utelukkes at disse tilfellene har en sammenheng med AstraZeneca-vaksinen.

EMA, European Medicines Agency, melder at de har registret totalt ni dødsfall blant EMAs medlemsland, og at det skal være satt 11 millioner vaksiner.

Teknisk Ukeblad har bedt om en kommentar fra Oslo universitetssykehus, vi oppdaterer saken så fort vi mottar svar fra fagpersoner.