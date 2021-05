Batteripakken er på 1 MWh, men det er skroget som reduserer miljøbelastningen mest

Oppdrettsnæringas brønnbåter har et energibehov det per i dag er vanskelig å løse på noen annen måte enn ved bruk av LNG eller diesel. I tillegg til at båtene skal flytte svært store lastevolum, har brønnbåtene omfattende fiskebehandlingssystemer for å gi fisken gode levevilkår under transport, i tillegg til at båtene også brukes i avlusningsoperasjoner.