Batteriforhandler til kunde: – Kjøp deg heller en elbil til enn et batteri for solenergi

Alexander Kristensen er forretningsutvikler hos den tradisjonsrike batterileverandøren Schive i Asker. Mange norske huseiere har for høye forventninger til hjemmebatterier til lagring av solenergi, mener han, og mistenker at Tesla-sjef Elon Musk har en del av skylden for at såkalte kombiløsninger av sol og batteri er hausset opp i Norge.