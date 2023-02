Batterifabrikk ble reddet etter konkurs

Det ble spådd en mørk fremtid for britisk bilindustri etter at batteriselskapet Britishvolt gikk konkurs tidligere i år.

Nå kan redningen være på plass. Australske Recharge Industries har kjøp konkursboet etter Britishvolt, og planene om en batterifabrikk blir stablet på beina igjen. Navnet beholdes også.

Det behøver likevel ikke være noe ubetinget lyspunkt for bilindustrien i landet. Før konkursen var et faktum, var planen å lage battericeller til bilproduksjon. Britishvolt klarte aldri å sikre nok bestillinger til at dette ville være realistisk.

I forbindelse med nyheten om konkursen sa Rystad Energys Lars Lysdahl til TU at Britishvolt-fiaskoen neppe kunne knyttes til lav etterspørsel etter batterier fra bilindustrien, men heller at et nytt batteriselskap uten erfaring å vise til, ville slite med å tiltrekke seg kunder som er avhengig av store volumer og stabil utprøvd kvalitet.

Energilagring først

Det ser det ut til at de nye, australske eierne også tenker. Britishvolt skal nå heller begynne med å produsere celler til energilagring. Denne produksjonen håper de å starte innen utgangen av 2025, skriver BBC News.

Når slik produksjon er etablert, vil de fokusere på produksjon av batterier til sportsbiler med høy ytelse. Før konkursen hadde Britishvolt en intensjonsavtale om leveranse av celler til Aston Martin, men det er uklart om de fremdeles er interessert.

Dermed er det fremdeles ingen stor batteriproduksjon i sikte for Storbritannias bilindustri. I dag er det bare Envision AESC som har planer om å bygge batterifabrikk i en skala som egner seg til bilproduksjon. De skal levere batterier til Nissans bilfabrikk i Sunderland.

Bilindustrien ønsker generelt å benytte batterier som er produsert i relativ nærhet til bilproduksjonen. Det er uklart hvordan batterisituasjonen i Storbritannia vil påvirke bilproduksjonen i landet etter hvert som flere og flere biler blir elektriske. Jaguar Land Rover, Nissan, Mini (BMW) og Toyota er blant dem som produserer et betydelig antall biler i landet.

Fabrikken skal bygges

Det er ikke kjent hvor mye Recharge Industries måtte ut med for Britishvolt. Forberedelsene til byggingen av fabrikken i Northumberland hadde allerede kommet et godt stykke på vei. Recharge Industries sier ifølge BBC at de ser for seg å ta første spadetak om seks til tolv måneder.

De nye eierne er allerede i ferd med å utvikle den første storskala batterifabrikken i Australia. Der er det også først og fremst energilagring som er i fokus.

Oversikt over batterifabrikker i drift, under bygging eller under planlegging i Europa. Faksimile: VDI/VDE Innovation + Technik GmbH

Det er planlagt en lang rekke batterifabrikker i Europa i årene som kommer.

Ifølge en markedsanalyse fra EU-prosjektet IPCEI Batteries ligger det an til å være rundt 50 større og mindre batterifabrikker i Europa innen utgangen av tiåret.

De fleste av disse skal plasseres i Tyskland, som har tolv fabrikker med en ventet årlig produksjonskapasitet på rundt 453 gigawattimer. For hele Europa er det ventet en årlig kapasitet på 850 til 1300 gigawattimer i året innen 2030.

Dette vil være nok til en årlig elbilproduksjon på rundt 20 millioner biler i året.