Båtmodellen var så ustabil at den sank – nå prøver gründeren på ny

Det var tilbake i 2018 at gründer Morten Sandaker skulle utvikle en sprek fritidsbåt for ungdommer. Båtmodellen var allerede designet, de første båtene var støpt og 67 kunder hadde betalt depositum for å sikre seg båten. Om lag 300 hadde meldt interesse for å kjøpe den. Men så gikk prosjektet i vasken, forteller gründeren bak selskapet Båtfabrikken utenfor Drammen.