Barth Eide mener klimakrisen krever en sterkere stat

Det betyr at skatter og avgifter, økonomisk støtte og offentlig eierskap må brukes mer strategisk for å skubbe næringslivet i grønn retning, utdyper Ap-politikeren overfor NTB.

– Vi sosialdemokrater mener at markedet er en god tjener, men en dårlig herre, sier han.

Sjokkert av høyresidens retorikk

Barth Eide forteller at han blir sjokkert av retorikken man noen gang hører på høyrefløyen i Norge, som da Fremskrittspartiets leder Siv Jensen tirsdag sa at konsepter som flyskam og klimaskam er «sosialisme i nye klær».

– Det er ikke slik at vi har funnet på klimakrisen for å innføre sosialismen. Klimakrisen fins. Og mitt syn er at du da må ha mer stat og styring fordi vi har dårlig tid, sier Barth Eide til NTB.

– Det skjer såpass mye bra i markedet at hvis vi hadde hatt 200 år på oss, så kunne vi egentlig ha lent oss tilbake og bare sett på at det ordnet seg. Men når vi bare har 20 år på oss, og ikke 200, må hele samfunnet trekke sammen.

Venter bråk

I dag ligger de norske utslippene av klimagasser fortsatt høyere enn i 1990. Ifølge Barth Eide er det bare å stålsette seg for framtida, når klimapolitikken faktisk også skal føre til at utslippene går ned.

– Det kommer til å bli bråk. Det må vi ta inn over oss, og vi må være politisk forberedt på det, sier han.

Men er det noe de gule vestene i Frankrike og bompengeopprøret i Norge har vist, så er det ifølge Barth Eide hvor viktig det er at tiltakene ikke slår ut skjevt sosialt.

– Det er ikke noe alternativ til å lykkes med det grønne skiftet. Det må vi gjøre. Men vi må sørge for at det også er rettferdig, sier Barth Eide.

– Vi må sørge for at folk er med, og at folk opplever at de byrdene som helt sikkert kommer, er fordelt på en rettferdig og fornuftig måte, sier han.

