Overføringen av energi fra skinnen i veien til elbussen skjer ved å trekke en strømavtaker bestående av to børster over skinnen. Skinnen, som er delt opp i én meter lange biter, er kun ledende akkurat når den fremre børsten passerer. Seksjonene veksler mellom å være pluss og minus - børste nummer to fungerer derfor som en returleder.

(Foto: Bjørn Godske)