Bare fire av Tysklands 128 Eurofightere er fullt stridsdyktige

Ifølge opplysninger som det tyske bladet Der Spiegel har fått tak i, er bare en brøkdel av Tysklands Eurofighter-jagerfly fullt funksjonsdyktige. Resten står uten selvforsvarssystem fordi en viktig komponent mangler i et kjølesystem.

Massive problemer med jagerflyet Eurofighter hindrer ifølge det tyske ukemagasinet Der Spiegel at Tysklands flyvåpen kan oppfylle NATO-forpliktelsene sine.

Ifølge magasinets kilder er bare fire av landets 128 Eurofighter-kampfly fullt funksjonsdyktige, og totalt bare omkring 10 er klare til å gå på vingene hvis det skulle oppstå en krisesituasjon.

Det står i kontrast til at Tysklands flyvåpen overfor NATO-alliansen har registrert 82 fly som kampklare i tilfelle en krise, som for eksempel hvis fiendtlige fly trenger inn i Tysklands luftrom.

Tekniske problemer med selvforsvarssystem

Eurofighters problemer er ganske kompliserte, også ut fra et teknisk synspunkt. Kjernen er Praetorian Defensive Aids Sub-System (DASS) som er Eurofighters selvforsvarssystem. Det omfatter elektroniske mottiltak og et system for å informere piloten om trusler.

For eksempel er det DASS som tidlig skal informere piloten om luft-til-luft- og bakke-til-luft-missiler, og automatisk velge de best egnede forsvarsmekanismene. Uten DASS er Eurofighterens funksjon sterkt begrenset, og flyet kan ikke regnes som stridsdyktig.

Etter et halvt års bruk viste det seg dessverre at systemets sentrale sensorpakke – som ligger i små kapsler på vingestuppene, ikke var korrekt avkjølt. Dermed ble hele sensorpakken ubrukelig.

Tyske flyteknikere kunne skifte kapslene på Eurofighterflyene, men en kritisk komponent i kjølekretsløpet måtte også skiftes ut. Men den reservedel kunne ikke lengre leveres, siden produsenten var blitt solgt.

Problemet i spydspissen

Det selvforsvarssystemet som er fullt av feil, er bare det siste av en lang rekke problemer som Eurofighter har vært belemret med.

I fjor viste en rapport til tyske Bundestag at bare 39 av de 128 flyene kunne regnes som kampklare. Dette tallet var basert på problemer med våpensystemene.

En talsmann for Bundeswehr (det tyske forsvaret) uttalte så sent som forrige år, at «forsvaret til fulle imøtekommer de aktuelle innsatsforpliktelsene» – men samtidig var det nøyaktige antallet fullt stridsdyktige fly hemmeligstemplet.

De 82 flyene som Tyskland overfor NATO har meldt som stridsdyktige i tilfelle av en krisesituasjon, fordeler seg på 'High Readiness Force' og 'Low Readiness Force', som skal kunne være klar på henholdsvis 90 og 180 dager.