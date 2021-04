Bare en ørliten del av verden er økologisk intakt

Studien «Where might we find ecologically intact communities?» er publisert i The journal Frontiers in Forests and Global Change og gjengitt i The Guardian. Forskerne mener det bare gjenstår veldig små områder som fortsatt er økologiske intakte med sunne bestander av opprinnelige dyr og natur.

Restene av urørt villmark finnes hovedsakelig i Amazonas, de tropiske skogene i Kongo, i de østlige sibirske og nordlige canadiske skogene og tundraen, og i områder av Sahara.

I Australia fant forskerne ingen urørte områder igjen. Årsaken er at fremmede arter som katter, rev, kaniner, geiter og kameler har påvirket de opprinnelige artene og områdene i stor grad.

Flere faktorer

Tidligere har man basert seg på satellittbilder når man har skullet identifisere villmarksområder. Derfor har tidligere studier anslått at 20–40 prosent av jorda er lite påvirket av mennesker. Men forskerne bak den nye studien mener at skog, savanner og tundra kan virke intakte ovenfra, men at mange arter likevel kan mangle.

I den nye studien kombinerer forskerne kart over menneskelig aktiviteter i et område med kart som viser hvor dyr har forsvunnet fra sine opprinnelige områder – eller er blitt for få til å opprettholde et sunt økosystem.

Kan gjenopprette områder

Forskerne bak rapporten mener at man kan gjeninnføre et mindre antall viktige arter, som elefanter eller ulver, til noen områder som er skadet. De mener dette kan bidra til å gjenopprette intakte økologiske områder med opp til 20 prosent.

Andre forskere mener at den nye analysen også kan ha sine svakheter og ikke vise det hele bildet. De peker på at man har lite kunnskap om dyrelivet for hundre år siden, og de nye kartene tar heller ikke hensyn til virkningene av klimakrisen, som påvirker både natur og dyrelivet.