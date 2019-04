NVE har pekt ut 13 områder som er egnet for vindkraftutbygging. Områdene berører alle fylker med unntak av Oslo, Akershus, Oppland og Troms. Til tross for at mange arealer i Nord-Norge har de beste produksjonsforholdene for vindkraft, peker NVE ut flest områder i Sør-Norge.

(Illustrasjon: NVE)